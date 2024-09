Inzaghi shock: clamorosa ESLCUSIONE contro il Manchester City

C’è una grande novità che caratterizza l’avvicinamento dell’Inter all’esordio in Champions League, che avverrà stasera in casa del Manchester City. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, infatti, sembra orientato a un’esclusione rumorosa dall’undici iniziale.

La novità riportata da Sky Sport è che Lautaro Martinez dovrebbe andare in panchina all’Etihad Stadium, lasciando il posto da titolare a Mehdi Taremi che così affiancherebbe Marcus Thuram. Una scelta sicuramente coraggiosa, ma che ha diverse spiegazioni, fra cui la forma fisica del Toro apparsa ancora lontana da quella migliore nei primi impegni stagionali (contro Genoa, Atalanta e Monza)

Il riposo iniziale concesso all’argentino va anche letta in proiezione dei prossimi impegni. Dopo quella contro il City di Pep Guardiola, l’Inter sarà attesa da un’altra grande sfida sentitissima domenica sera, ovvero il derby contro il Milan. Evidentemente, Inzaghi punta ad avere Lautaro più fresco per l’incrocio con i rossoneri, ricordando comunque che stasera – qualora le indiscrezioni venissero confermate – il numero 10 sarebbe un’opzione importante da giocarsi a partita in corso.