Vigilia dell’esordio in Champions League dell’Inter, in casa del Manchester City. A presentare la gara dei nerazzurri ci pensa Simone Inzaghi, che alle ore 20 parlerà ai giornalisti in conferenza stampa della sfida contro la squadra di Pep Guardiola. Insieme al tecnico ci sarà anche Yann Sommer.

SOMMER

PARTITA – “Non vedo l’ora di giocare la partita di domani in Champions League. Siamo preparati, abbiamo lavorato al massimo per questo tipo di partita”.

INIZIO STAGIONE – “Finora non abbiamo dato il meglio, ma va bene così. Questa sarà una stagione lunga ed è normale che all’inizio alcune cose non vadano come vogliamo”.

HAALAND – “Haaland è uno degli attaccanti migliori al mondo e gioca in una squadra fortissima. Dobbiamo fare una grande prestazione domani contro una delle migliori squadre d’Europa. Servirà una grande partita”.

AMBIZIONI – “Mi viene difficile pensare alla finale del 2023 perché non c’ero. Però la scorsa stagione è stata fantastica, con la vittoria dello scudetto. Ora inizia una nuova annata e serviranno tanto lavoro, cuore e coraggio per fare una grande stagione in Champions League, che è uno dei nostri obiettivi. Dobbiamo metterci sempre più energia”.

FINALE ISTANBUL – “Due anni fa sono rimasi impressionato l’anno scorso ho rivisto tante cose che ho visto in quella finale. Tutti difendono la propria porta come se ci fosse un bambino. È una cosa che mi colpisce, la capacità di dare tutto per vincere. L’ho visto anche l’anno scorso”.

PREPARAZIONE – “Preparo ogni partita alla stessa maniera. Ovviamente parliamo di una squadra con giocatori di grandissima qualità. Ho giocato diverse volte contro Haaland, so come gioca e cercherò di metterlo in difficoltà. Non penso che dobbiamo fermare Haaland, ma dobbiamo fermare il Manchester City. Sono convinto che possiamo fare bene perché abbiamo tanta qualità, difendiamo bene e sappiamo tenere bene le distanze”

INZAGHI

“Non devo presentare io il Manchester City. In casa non perdono dal 2018 e sappiamo cosa dobbiamo fare. Servirà una partita gigantesca, fatt di corsa, aggressività e determinazione. Serviranno tante componenti per fare un’ottima gara”.

“A Monza abbiamo giocato sottoritmo, mentre con l’Atalanta è stata un’altra partita. Prima di Monza avevo tanti giocatori in giro per il mondo. Sappiamo bene che domani dovremo avere un altro ritmo e un’altra intensità, perché in Europa il livello si alza ancora di più. In generale comunque sono molto soddisfatto”.

“Sorteggio? Questo è il calendario. Manchester City, Liverpool, Real Madrid e Arsenal erano le più forti da prendere e noi abbiamo preso il City. Però siamo contenti e cercheremo di fare una grande gara”