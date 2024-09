L’Inter anticipa la Juve in attacco. Dalla Francia: “C’è la trattativa”

Poco più di 24 ore all’esordio in Champions League, competizione nella quale l’Inter vuole recitare un ruolo da protagonista. Nel frattempo, la dirigenza guarda già al futuro, per consolidare e aumentare lo status di potenza del calcio mondiale dei nerazzurri. E l’obiettivo è un colpo importante in attacco.

Infatti, come riportato dal sito francese Sport, la società interista vorrebbero battere la concorrenza per Jonathan David, attaccante del Lille, in scadenza di contratto nel 2025. La volontà è quella di avviare le trattative all’inizio del prossimo anno, in modo da provare a convincere l’attaccante canadese prima delle rivali, su tutte la Juventus.

David è uno dei grandi protagonisti della Ligue 1 e ha già diversi club pronti a contendersi il cartellino. Infatti, oltre a Inter e Juventus, su di lui ci sarebbero anche gli occhi di diversi club inglesi.