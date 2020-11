Marani: “Condivido lo sfogo di Conte. Qualcuno nello spogliatoio è scontento, e Lukaku è un leader”

Antonio Conte e Romelu Lukaku hanno tuonato, Giuseppe Marotta ha solo completato il quadro ma le dichiarazioni di prima pagina della giornata di ieri sono appunto quelle di tecnico e attaccante, Conte e Lukaku. Perché per il mercato c’è tempo (e Marotta, di Eriksen, ha parlato anzitutto in chiave mercato), mentre le partite sono ora, i punti da ottenere sono ora e Conte e Lukaku hanno parlato di cose concrete, di campo. E per commentare le dichiarazioni dei due leader di casa Inter, negli studi di Sky Sport, è intervenuto Matteo Marani.

“Io condivido le parole di Conte dall’inizio alla fine – ha dichiarato il giornalista – Ci vogliono voglia e ferocia, bisogna ritrovare l’Inter che si è persa. Le parole dei due suonano come un messaggio chiaro allo spogliatoio. Non so se qualcuno della squadra non è contento, penso di sì perché ci sono uomini di grande nome che giocano poco”. Il riferimento, qui, è tutto a Eriksen. “Bisogna capire quanto incidono quei nomi nella gestione dello spogliatoio – ha concluso Marani – Lukaku ha parlato da leader”.

