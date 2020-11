Inter-Real Madrid, la conferenza stampa di Conte: info e orario

In vista della sfida in programma mercoledì 25 novembre a San Siro tra Inter e Real Madrid, il club nerazzurro ha reso noto il programma ufficiale delle conferenze stampa di Conte e Zidane e degli allenamenti delle due squadre che si terranno alla vigilia del match.

Appuntamento alle ore 13.30 per la conferenza stampa di Conte che avrà luogo in remoto via zoom, nel pomeriggio alle 18.15 prevista quella di Zidane.

Ecco il programma completo:

– Ore 13.30 – Conferenza stampa FC Internazionale Milano in remoto via zoom

– Ore 15.00 – Official Training FC Internazionale Milano (15 minuti aperti ai media), Centro Sportivo Sunig

– Ore 18.15 – Conferenza stampa Real Madrid CF, in remoto via zoom

– Ore 19.00 – Official Training Real Madrid CF, stadio San Siro

