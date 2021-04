Marelli sul contatto Faraoni-Handanovic: “Sfatiamo una leggenda”

Corretta la scelta di Abisso

Marelli ha dichiarato: "Dobbiamo eliminare la leggenda metropolitana per cui il portiere non possa essere toccato in area. Non esiste questa regola. Tuttavia reputo giusta la decisione di Abisso. C'è un contatto sul braccio sinistro di Handanovic da parte di Faraoni e gli impedisce l'intervento. Corretto annullare la rete".