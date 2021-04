Scifo su Lukaku: “Ho sempre saputo sarebbe diventato tra i migliori in Europa: vale Haaland e Lewandowski

L'ex nerazzurro si coccola il connazionale

Vincenzo Scifo , ex gioiello del calcio italo-belga anni '80 con una sfortunatissima parentesi nell' Inter '87-'88, è da sempre uno dei più grandi estimatori di Romelu Lukaku . Anche quando in molti lo criticavano, l'ex fantasista lo ha sempre difeso a spada tratta. Ora, dalle pagine de La Gazzetta dello Sport , si prende la sua meritata rivincita.

Scifo ha dichiarato: "Lukaku fino a due anni fa era molto criticato anche in Belgio, dicevano che aveva limiti tecnici e sotto porta. Io ho sempre saputo che era un top player, potentissimo e con un sinistro magico. Doveva venire in Italia per completarsi e per sua fortuna è successo, in una squadra quadrata e con un allenatore esigente. Trovatemi un altro che sia altrettanto decisivo. Sapevo avrebbe segnato 30 goal a stagione".