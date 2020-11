Marianella su Bastoni: “In Nazionale diventerà un pilastro, sorpreso non abbia esordito prima”

Massimo Marianella, noto giornalista e telecronista sportivo, ha detto la sua ai microfoni di Sky sulla prima convocazione e sulla prima presenza da titolare di Alessandro Bastoni con la nazionale italiana.

Marianella ha dichiarato, manifestando tutta la sua stima per il ragazzo: “La partenza da titolare di questa sera non è un contentino, un esperimento o un premio occasionale. Questo è un vero e proprio inserimento in pianta stabile. Ha fatto molto bene con l’Inter, sia in campionato che in Europa, nonostante la giovane età. Anzi, a dire la verità sono sorpreso non sia stato premiato prima con la convocazione”.

“Lui all’Italia può dare moltissimo, perché ha già dimostrato di poter dare tanto in una squadra importante come l’Inter. Non dimentichiamo che i problemi per la difesa nerazzurra sono iniziati mentre lui era assente. Può diventare un punto di riferimento per il nostro movimento calcistico”.

