Marotta: “All’Inter nessun taglio agli stipendi nella stagione 19/20, vi spiego perché. Noi tra i pochi…”

Dopo aver parlato delle Nazionali e della crisi economica nel mondo del calcio, Beppe Marotta, durante il Glocal 2020, il Festival del Giornalismo organizzato da VareseNews, ha confermato che il club nerazzurro, nella passata stagione, non ha tagliato gli stipendi dei propri calciatori in seguito allo stop del campionato a causa della pandemia.

Ecco le parole riportate da Calcio&Finanza: “Penso che siamo uno dei pochi club che non è riuscito a negoziare una riduzione degli stipendi coi giocatori, perché siamo unica società che ha finito di giocare il 20 agosto. I giocatori hanno fatto degli straordinari anche nell’ambito del tempo che hanno dedicato alla squadra, visto che luglio e agosto sono solitamente mesi dedicati alle vacanze e al riposo mentre i nostri hanno lavorato. Inoltre anche i risultati sono stati positivi, visto che la prestazione della squadra ci ha portato in finale di Europa League. Non abbiamo pagato premi ma non siamo riusciti a ridurre gli stipendi”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<