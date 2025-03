Marotta: “Ci sarà un nuovo stadio. Nico Paz? Ecco come stanno le cose”

Prima dell’inizio della partita contro il Feyenoord, il presidente nerazzurro Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dove ha parlato del nuovo stadio, del passaggio del turno e anche di mercato. Di seguito le parole del numero uno dell’Inter.

ACCORDO COL COMUNE DI MILANO – “Dovevano essere definiti alcuni cavilli legali tra le due società, nulla di problematico. Abbiamo depositato questa proposta di acquisto dello stadio di San Siro e degli spazi adiacenti, è un atto molto importante per i due club. Con questa acquisizione contribuiranno allo sviluppo della città, devo dire che da parte nostra è stata importante la determinazione del fondo Oaktree che fin da subito ha voluto spingere molto sullo stadio per rispetto della città, del club e anche degli splendidi tifosi che pure stasera sono numerosissimi”.

NUOVO STADIO – “Ci sarà sicuramente uno stadio nuovo che possa rispettare gli standard degli impianti moderni. C’è gap tra l’Italia e i top club in Europa, vogliamo dare un input agli altri club. Io da dirigente e uomo di calcio sono fiducioso che possiamo iniziare un percorso importante per la crescita del calcio italiano”.

FEYENOORD – “La squadra ha raggiunto un livello di consapevolezza per affrontare le difficoltà come sabato contro il Monza. Non dobbiamo cullarci del match d’andata, dobbiamo avere il giusto rispetto ma la convinzione di voler passare il turno questa sera”.

NICO PAZ – “Ho letto di queste voci di mercato che danno Nico Paz all’Inter. Premetto che il giocatore è di gestione del Como e credo che il Real Madrid abbia un diritto di recompra, è un percorso difficoltoso. Sicuramente è un buon giocatore ma noi abbiamo una rosa competitiva per le competizioni che stiamo affrontando in questi mesi. Per il mercato ne parleremo nei prossimi mesi”.