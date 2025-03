Inzaghi: “Vogliamo essere nelle prime otto d’Europa”

Pochi minuti prima dell’inizio della partita Inter–Feyenoord, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha presentato la gara di Champions League ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole dell’allenatore che non si fida della formazione olandese nonostante lo 0-2 di vantaggio raccolto nella sfida di andata.

“Oggi è un ottavo di finale di Champions e troviamo una squadra che sa mettere in difficoltà tutti, serviranno concentrazione. Pensiamo all’impegno di stasera, Bastoni e Barella hanno giocato tanto, Lautaro anche ma ha avuto un affaticamento. Probabilmente avrebbe giocato ma lo portiamo solo in panchina e vediamo come va la partita. Ho bisogno di risposte continue, il gruppo è la cosa più importante. Sappiamo cosa stiamo facendo e vogliamo proseguire il percorso entrando nelle migliori 8 d’Europa”.