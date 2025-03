FORFAIT nel riscaldamento: cambio all’ultimo in Inter-Feyenoord

Un nuovo problema fisico per l’Inter è arrivato pochissimi minuti prima dell’inizio della partita di stasera contro il Feyenoord, negli ottavi di Champions League. Come riportato in diretta TV da Sky Sport, Stefan De Vrij ha accusato un problema fisico nel corso del riscaldamento e non giocherà la gara di stasera contro gli olandesi. Il centrale olandese aveva già patito un affaticamento muscolare nella giornata della vigilia. Francesco Acerbi ha infatti accelerato la fase di riscaldamento e sarà lui a scendere in campo dal primo minuto, come confermato poi dall’account X ufficiale dell’Inter.