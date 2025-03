Il vero MOTIVO per cui non c’è il tutto esaurito a San Siro

Questa sera l’Inter ha giocato la sua prima partita casalinga di Champions League nel 2025, un appuntamento molto importante visto che per i nerazzurri in palio c’era il pass per i quarti di finale della competizione europea. Per questa sfida contro il Feyenoord però sono arrivati allo stadio Giuseppe Meazza “solamente” 55.356 tifosi nerazzurri.

Niente tutto esaurito quindi per l’Inter a San Siro per una ragione molto precisa. In questo partita la vendita dei biglietti al botteghino è stata condizionata da forti restrizioni nei settori locali, limitate ai soli tifosi in possesso di tessera di fidelizzazione nerazzurra. Questo è dovuto al fatto che si voleva evitare acquisti massivi da parte dei tifosi olandesi per questioni di ordine pubblico. Una situazione che ha lasciato amaro in bocca ai tifosi interisti che non sono potuti andare allo stadio e che ha portato anche ad alcune lamentele.