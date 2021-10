ULTIM’ORA – Biasin: “Marotta-Inter ancora insieme fino al 2025: c’è l’accordo”

L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime settimane

Giornata di rinnovi in casa Inter. Dopo quello ufficiale di Lautaro (fino al 2026), secondo il giornalista Fabrizio BiasinMarotta e Inter avrebbero raggiunto l'accordo per il prolungamento di contratto, fino al 2025. Una notizia, che se confermata, sarebbe meravigliosa per tutti i tifosi nerazzurri.