Ecco perché l’ottimismo di Marotta per Skriniar è diverso rispetto a quello per Perisic

Le recenti dichiarazioni di Beppe Marotta sul rinnovo di Milan Skriniar non hanno rassicurato tutti i tifosi nerazzurri. Alcuni infatti ricordano fin troppo bene come il dirigente fosse ottimista anche sul rinnovo di Ivan Perisic, poi andato a scadenza e accasatosi al Tottenham a parametro zero. Tuttavia, le situazioni di Skriniar e Perisic sono piuttosto diverse. Ecco perché.

In primis le tempistiche. L'Inter si sta muovendo con largo anticipo, come fatto anche un anno fa con Brozovic, per scongiurare una partenza a parametro zero. Cosa che non successe con l'esterno, con cui in discorsi invece furono avviati tra fine aprile e inizio maggio. E proprio questo fu probabilmente il motivo che spinse Perisic a non rinnovare. Come disse lui stesso dopo la finale di Coppa Italia, decisa tra l'altro da una sua doppietta, i campioni, se si reputano tali, vanno trattati in un altro modo.