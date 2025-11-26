Marotta: “Sommer? Critiche fanno parte del gioco”

Dalla sconfitta nel derby al big match che attende l’Inter stasera, il presidente Giuseppe Marotta ha toccato diversi argomenti nell’intervista concessa questa sera nel pre-partita di Atletico Madrid-Inter ai microfoni di Prime Video. Queste le dichiarazioni del numero uno nerazzurro:

DERBY – “Del derby bisogna salvare la prestazione che è stata ampiamente sufficiente. Questo ci dice come noi dobbiamo affrontare anche questa gara. Con la stessa determinazione del derby. Poi conta il risultato finale e ha vinto il Milan. Devo dire che l’Atletico ha un modo di giocare simile a quello del Milan, speriamo che il risultato non sia uguale”.

STAGIONE – “Noi stiamo continuando il nostro cammino di risalita rispetto a qualche anno fa e l’abbiamo fatto a mio giudizio nel migliore dei modi. Abbiamo raggiunto delle vette importanti, poi la bandierina purtroppo non l’abbiamo potuta mettere meglio però credo che sia un percorso virtuoso sia sotto l’aspetto dei risultati, sia dal punto di vista economico-finanziario che patrimoniale con il taglio del nastro di quello che può essere il percorso del nuovo stadio”.

SOMMER – “Consiglio a Sommer? Sommer non ha bisogno di consigli. Le critiche arrivano anche ai grandi portieri e fa parte del gioco. Quando sbaglia il portiere spesso e volentieri è gol, quando sbaglia un centrocampista c’è la difesa che rimedia. Quindi è logico che c’è massima stima e considerazione nei confronti di un bravissimo portiere e grande professionista. Massima serenità”.