Pagelle live Atletico Madrid-Inter: voti e giudizi
Voti e giudizi ai nerazzurri in campo a Madrid
Dopo la sconfitta nel derby di domenica scorsa contro il Milan, per l’Inter arriva subito un altro grande big match. La squadra di Cristian Chivu questa sera si presenta al Metropolitano per la gara di Champions League contro l’Atletico Madrid dell’ex Diego Simeone.
Queste le pagelle di Atletico Madrid-Inter, sfida della quinta giornata di Champions League.
Pagelle Atletico Madrid-Inter: migliori e peggiori in campo
SOMMER 6 –
BISSECK 6 – Torna nel ruolo di braccetto a destra e si rende protagonista di qualche chiusura decisiva.
AKANJI 6 –
BASTONI 6.5 – Duello accesissimo contro un fastidiosissimo Giuliano Simeone che cerca di stuzzicarlo accentuando ogni contatto. Assist pregevole per Barella in occasione della traversa colpita.
CARLOS AUGUSTO 5.5 – Si addormenta nell’azione del gol e tiene bassa la linea tenendo in gioco Simeone. Prova a rimediare sul pallone sporcato da Bastoni, ma è sfortunato nel rimpallo su Baena.
BARELLA 7 – Sfortunato sulla traversa colpita dopo un ottimo inserimento.
CALHANOGLU 5 – Come successo nel derby, perde un altro un pallone sanguinoso da cui nasce il vantaggio dell’Atletico Madrid.
ZIELINSKI 7 – Gran bel gol del pareggio. Prende l’iniziativa, combina nello stretto con Bonny ed è freddissimo a battere Musso. Giocatore rivitalizzato da Chivu
DIMARCO 6.5 – Subito pericoloso in avvio, prima su calcio di punizione parato da Musso e poi con un diagonale che sfiora il palo. Sfiora la rete a giro anche nel finale del primo tempo. Spreca ad inizio ripresa l’occasione a tu per tu con il portiere argentino.
BONNY 6.5 – Sicuramente il più propositivo tra gli attaccanti. Fa a sportellate con gli avversari e lavora prevalentemente per i compagni, allontanandosi però dalla porta. L’assist per Zielinski riflette tantissima tecnica.
LAUTARO MARTINEZ 6 – Ancora una serata complicata per il capitano nerazzurro. Tanti errori e scelte sbagliate negli ultimi metri. Meglio nel secondo tempo dove manda Dimarco a tu per tu con Musso.
CHIVU 6 –
Atletico Madrid-Inter: il tabellino
ATLETICO MADRID (4-4-2): 1 Musso; 16 Molina, 2 Gimenez, 17 Hancko, 3 Ruggeri; 20 Simeone, 8 Barrios, 5 Cardoso, 4 Gallagher; 19 Alvarez, 10 Alex Baena.
A disposizione: 31 Esquivel, 33 De Luis, 6 Koke, 7 Griezmann, 9 Sorloth, 11 Almada, 12 Carlos Martin, 15 Lenglet, 18 Pubill, 21 Galan, 22 Raspadori, 23 Gonzalez. Allenatore: Diego Pablo Simeone.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 31 Bisseck, 95 Bastoni; 30 Carlos Augusto, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro.
A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 43 Cocchi, 53 Alexiou, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: François Letexier (FRA)
Assistenti: Cyril Mugnier (FRA)-Mehdi Rahmouni (FRA)
Quarto ufficiale: Jérémie Pignard (FRA)
VAR: Willy Delajod (FRA)
Assistente VAR: Tiago Martins (POR)