HIGHLIGHTS Atletico Madrid-Inter 2-1: Zielinski non basta

Highlights Atletico Madrid-Inter 2-1: gol Alvarez, Zielinski e Gimenez

Anche stasera, come accaduto nel derby di domenica e in altri big match di questa stagione, all’Inter non è bastata una buona prestazione contro l’Atletico Madrid. Al Metropolitano, infatti, è arrivata ancora una sconfitta – la prima in questa Champions League – per 2-1: decisiva la rete siglata allo scadere di Gimenez dopo il gol di Alvarez e il pareggio di Zielinski.

Rivivi la gara con gli highlights e leggi le pagelle di Atletico Madrid-Inter.