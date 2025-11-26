26 Novembre 2025

HIGHLIGHTS Atletico Madrid-Inter 2-1: Zielinski non basta

Le azioni salienti del Derby

Highlights Atletico Madrid-Inter 2-1: gol Alvarez, Zielinski e Gimenez

Anche stasera, come accaduto nel derby di domenica e in altri big match di questa stagione, all’Inter non è bastata una buona prestazione contro l’Atletico Madrid. Al Metropolitano, infatti, è arrivata ancora una sconfitta – la prima in questa Champions League – per 2-1: decisiva la rete siglata allo scadere di Gimenez dopo il gol di Alvarez e il pareggio di Zielinski.

Rivivi la gara con gli highlights e leggi le pagelle di Atletico Madrid-Inter.

Foto autore

Autore:
Antonio Siragusano

Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal 2021 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Appassionato di telecronache e calciomercato, scrive di Inter da quasi dieci anni.