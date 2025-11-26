“Riunione anticrisi dirigenza-Chivu”: cosa succede all’Inter

Da diversi minuti, l’Inter si ritrova chiusa nel suo spogliatoio del Metropolitano per un’improvvisa riunione interna. Al termine dell’incontro perso per 2-1 contro l’Atletico Madrid allo scadere, il presidente Marotta e il ds Ausilio sono immediatamente scesi negli spogliatoi per un faccia a faccia con Chivu e con tutta la squadra. Nessun allarmismo, come riferito da Prime Video, ma proprio per questa ragione il tecnico nerazzurro non è ancora comparso dinnanzi alle telecamere per la consuete intervista del post-partita.

Queste le partole dell’inviato a Madrid Fernando Siani: “In questo momento nello spogliatoio dell’Inter c’è un mini comitato anticrisi: presidente, direttore sportivo insieme a Cristian Chivu per capire cosa sta succedendo intorno all’Inter. Niente allarmismi, niente drammi. Facciamo fredda cronaca, per questo motivo Chivu non è venuto a parlare con noi, c’è una riunione dentro lo spogliatoio”.