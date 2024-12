Martinez diventa un CASO: perché non ha ancora esordito con l’Inter

La scorsa estate l’Inter ha deciso di fare un grosso investimento nel reparto dei portieri andando a prelevare dal Genoa un giocatore in rampa di lancio come Josep Martinez. L’investimento dei nerazzurri è stato esoso, pari a 15 milioni di euro, soprattutto considerando che si tratta di un secondo portiere.

Come riporta Tuttosport questa mattina, il portiere spagnolo è un caso molto strano perché su di lui è stato fatto un investimento da titolare pur non avendo ancora mai giocato nemmeno un minuto in questa stagione.

Josep Martinez sembrava poter diventare un portiere in grado di mettere in discussione la titolarità di Yann Sommer ma finora questo non è accaduto. La scelta dello svizzero di ritirarsi dalla Nazionale non fa altro che peggiorare la situazione dell’ex Genoa.

Sommer infatti adesso avrà modo di concentrarsi soltanto sulle partite con i club e questo può portare ad un allungamento della sua carriera ad alti livelli di club come accadde con Handanovic nei suoi ultimi anni in nerazzurro.

Giovedì sera l’Inter farà il suo esordio stagione in Coppa Italia e lo farà a San Siro ospitando l’Udinese negli ottavi di finale. Sarà un’occasione che tutti i tifosi attendono per vedere all’opera Martinez e valutare il suo impatto sul mondo nerazzurro.