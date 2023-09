Chi è Massimi, l’arbitro di Inter-Sassuolo

Alla 6a giornata, arriva il primo turno infrasettimanale di Serie A per l’Inter di Inzaghi. A San Siro, arriva il Sassuolo di Dionisi, reduce dal grande successo contro la Juventus. I nerazzurri andranno a caccia della sesta vittoria consecutiva. Il calcio d’inizio sarà mercoledì 27 settembre alle ore 20.45.

A dirigere la gara sarà Luca Massimi, arbitro della sezione di Termoli. Per il fischietto classe 1988 sarà il secondo incrocio assoluto in Serie A con l’Inter, dopo aver arbitrato i nerazzurri per la prima volta in carriera nella passata stagione. Per il giovane arbitro, quella di mercoledì sera, sarà la trentesima sfida arbitrata nel campionato italiano dopo aver esordito nella stagione 2018/19.

L’unica precedente con Massimi, come anticipato, risale a Inter-Sampdoria del 29 ottobre 2022 nel match vinto dalla formazione di Simone Inzaghi per 3-0. Al fianco del direttore di gara, ci saranno Rossi e Dei Giudici come assistenti e Di Bello da quarto uomo. Al VAR Di Abbattista, con Guida nel ruolo di AVAR.