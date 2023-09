Bufera sul gol di Dimarco: anche Leao provoca l’Inter

Nonostante le immagini diffuse nelle ultime ore certifichino come la posizione di Alessandro Bastoni sulla conclusione di Federico Dimarco, non solo fosse in posizione regolare, ma che addirittura non ostacolasse la visuale di Berisha, le polemiche social – soprattutto da parte dei tifosi del Milan – non sembrano essersi placate.

Ad alimentare il caso, poi, ci ha pensato anche Rafael Leao. L’attaccante rossonero, infatti, ha lasciato il suo ‘like’ ad un tweet in cui viene messa a confronto la dinamica del gol di ieri messo a segno dall’Inter con quello annullato al Milan nell’aprile 2022 alla rete di Bennacer per fuorigioco attivo di Kalulu.

I due episodi sono in realtà diversi, considerato – come già spiegato – che Bastoni non si trova né sulla traiettoria del tiro né tra il portiere e il punto di esecuzione, a differenza del francese rossonero che in quel caso ostacolava in linea d’aria la visuale di Samir Handanovic.