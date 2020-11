C&F – Nuova vita per Materazzi: diventa Director of Coaching di un istituto di formazione sportiva

Marco Materazzi apre un nuovo capitolo della sua vita. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo una volta terminata la sua avventura calcistica in India, ora l’ex Inter, secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, è divenuto Director of Coaching del Soccer Management Institute, ossia uno degli istituti di alta formazione sportive più prestigioso d’Europa.

Uno degli obiettivi di quest’istituzione è quello di formare la prossima generazione di professionisti sportivi, attraendo studenti da tutto il mondo per frequentare un Master in Soccer Management & Coaching. Materazzi, tra gli altri, verrà affiancato anche da Antonio Cincotta, head coach della Fiorentina Femminile.

Materazzi ha commentato così il suo ingresso in questo mondo: “Sono molto contento di sposare un progetto cosi ambizioso. Il nostro obiettivo è quello di portare una metodologia innovativa che possa diventare un punto di riferimento per la formazione di atleti in giro per il mondo“.

