Sky – Vidal sulla stessa scia di Conte: “Vogliamo vincere tutto”

Ai microfoni di Sky Arturo Vidal ha presentato la sfida di domani tra Real Madrid ed Inter.

“Per noi è come una finale, anche se anche loro possono dire la stessa cosa. Tutti noi pensiamo che siamo forti, abbiamo tanti giocatori con fame di vincere e domani scenderemo in campo per dare il massimo. Vincere è fondamentale non solo per il girone di Champions, ma per tutto l’ambiente”.

“Ovviamente ci dispiace molto per l’assenza di Lukaku, ma il calcio è così: giochiamo ogni tre giorni e non c’è tempo per recuperare. Dobbiamo scendere in campo con l’atteggiamento giusto e ogni giocatore che il mister sceglierà saprà esattamente cosa deve fare”.

“Da piccolo pensavo di giocare nel Real Madrid: in Cile guardavamo tutti i Galacticos perché giocava Zamorano e così era ovvio sognare di indossare quella maglia. Sono molto contento di aver giocato con le squadre più forti del mondo come Barcellona, Bayern Monaco, Inter e Juventus”.

“Sono molto felice qui a Milano: so che l’Inter mi ha cercato per molti anni e finalmente sono arrivato. Sto bene, sono orgoglioso della fiducia che il mister ha in me; sto facendo tutto quello che mi chiede perché anche io, come lui, voglio vincere tutto”.

