Mazzola: “L’Inter non mi sta piacendo, non salvo nessuno. Conte? Dategli tempo”

Non è stato evidentemente un buon inizio di stagione quello dell’Inter di Antonio Conte fino ad ora. I numeri della formazione nerazzurra in questo momento sfiorano quelli di Frank de Boer dell’annata 2016/17. Allora, infatti, l’attuale commissario tecnico dell’Olanda fece registrare solamente 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte nelle prime 10 partite della stagione. In questo caso, invece, l’allenatore leccese ha raccolto sì lo stesso numero di vittorie, ma 5 pareggi e solamente 2 sconfitte complessivamente.

Intervenuto sulle frequenze di RaiRadio 1 nel programma Un giorno da pecora, l’ex centrocampista nerazzurro Sandro Mazzola ha commentato con queste parole queste prime 10 partite: “L’Inter? Non la vedo tanto bene: sono un po’ preoccupato, forse non hanno ancora trovato il sistema giusto per giocare, sono sempre lì a passarsela, ma poi non si tira mai in porta. In questo momento non salvo nessuno, neanche Lukaku, che mi è sempre piaciuto: anche lui, che dovrebbe trascinare gli altri, non sta facendo tanto bene. Antonio Conte ha delle colpe? Calma Conte, prima o poi, arriverà, dategli tempo”.

