Nazionali – La FIGC annuncia: “Barella e D’Ambrosio in isolamento”. Bastoni e Gagliardini regolarmente in campo

La FIGC ha appena annunciato che è terminato il primo allenamento svolto dai 19 calciatori convocati dall’Italia e disponibili in vista dell’amichevole degli Azzurri in programma per mercoledì contro l’Estonia. Per quanto riguarda i quattro calciatori dell’Inter convocati dal ct Roberto Mancini (assente sui campi di Coverciano causa Covid-19), solamente Alessandro Bastoni e Roberto Gagliardini hanno preso parte alla seduta, in quanto già guariti dal coronavirus ormai da diversi giorni. Non erano presenti, invece, sia Nicolò Barella che Danilo D’Ambrosio.

A causa della positività di Daniele Padelli riscontrata nel giro di tamponi effettuato al gruppo squadra dell’Inter venerdì mattina, entrambi i calciatori si trovano in isolamento fiduciario, in attesa che l’ASL lombarda dia l’ok definitivo e concordi con la selezione Azzurra tempi e modalità per la ripresa degli allenamenti in gruppo. Oltre ai due interisti, anche Acerbi, Biraghi, Castrovilli, Cristante, Immobile, Mancini, Lorenzo Pellegrini e Spinazzola si trovano in isolamento.

