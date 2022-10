Mercato – Inter, spunta un nome nuovo per l’attacco del futuro

L'Inter, anche e soprattutto per una situazione economica non eccezionale, continua a setacciare il mercato in cerca di giovani promettenti. In primis in modo che si rivelino innesti importanti a cifre contenute per il presente. In secondo luogo perché prospetti simili, in futuro, potrebbero essere ceduti a cifre importanti, portando ricche plusvalenze. Secondo Calciomercato.com, uno degli obbiettivi del momento sarebbe un attaccante molto interessante.