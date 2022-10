L’Inter vola in Arabia? Possibile tournée durante la sosta per il Mondiale

Il Mondiale si avvicina e con esso la pausa invernale del campionato. Molte squadre stanno iniziando a pianificare come mantenere la preparazione atletica dei calciatori che non andranno al Mondiale. Tra questi anche l' Inter , che sta valutando diverse opzioni al caldo per tenere sulla corda i giocatori.

Oltre a Malaga e Malta, al vaglio del club, secondo La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche l'Arabia Saudita. Un viaggio che sarebbe anche un'ottima occasione per fare un sopralluogo dove si giocherà, il 18 gennaio, la Supercoppa Italiana contro il Milan. Secondo la Rosea, pur non essendoci alcuna offerta ufficiale, l'Inter avrebbe già avviato i contatti con degli organizzatori locali. Il viaggio includerebbe anche un paio di amichevoli spalmate in una decina di giorni di soggiorno. Per ora non c'è alcuna scelta definitiva, ma è certo che in Arabia il clima sarebbe molto più caldo rispetto alle alternative.