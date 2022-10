Inter, Onana traina la svolta: il suo atteggiamento la chiave della rinascita

Potrebbe non essere una coincidenza che la svolta nei risultati dell' Inter sia arrivata con l'inserimento tra i titolari di Onana . Il camerunense infatti ha dato non solo sicurezza maggiore alla difesa, ma con i suoi atteggiamenti, dentro e fuori dal campo, ha portato una ventata di freschezza ed entusiasmo.

Onana, così ottimista, così coraggioso (e un po' folle), così teatrale. Proprio quello di cui aveva bisogno una squadra spenta e spaurita. C'era bisogno di qualcuno che non predicasse calma quando si era sotto, ma che spingesse i compagni in avanti. Che cambiasse il modo di difendere dei centrali, che li spronasse a dare di più, che si esaltasse nelle difficoltà. Non fraintendiamo, Handanovic è stato, e a conti fatti è, un grande capitano, un giocatore dalla grande personalità. Ma serviva un cambiamento, una scossa. Proprio quello che ha donato l'ex Ajax con la sua carica.