Mercato – Le big all’assalto di Lautaro, ma il Toro vuole solo l’Inter

Si sa il palcoscenico per eccellenza per venire notati è quello della Champions League. E al Camp Nou Lautaro Martinez ha dato sfoggio di tutte le sue immense doti, giocando un secondo tempo da vero campione. Ovviamente però, purtroppo, questo ha attirato anche attenzioni indesiderate. Secondo La Gazzetta dello Sport le big d'Europa avrebbero messo gli occhi sul Toro, che però in testa ha solo i colori nerazzurri.