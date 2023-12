In attesa di novità sul fronte societario, l’Inter blinda dirigenza e rosa. Dopo il prolungamento dell’Ad Marotta è atteso a breve anche il doppio annuncio per il Ds Ausilio e il braccio destro Baccin, mentre si entra nella fase più calda delle contrattazioni con i calciatori.

Secondo indiscrezioni i rinnovi più vicini sono due in questa fase: Federico Dimarco, pronto a prolungare l’accordo fino al 2028 con un ingaggio che dovrebbe salire a quota 4 milioni di euro all’anno, ed Henrikh Mkhitaryan, sul quale sono arrivate ulteriori conferme dalla sua agente, dovrebbero firmare già in questo mese di gennaio.

Anche Darmian, salvo colpi di scena, si vedrà estendere al 2025 la scadenza dell’attuale accordo, mentre per Dumfries la trattativa procede con qualche dettaglio ancora da sistemare: al momento pare esserci distanza tra domanda e offerta per quanto riguarda l’ingaggio, anche se la volontà di prolungare sembra comune. Con l’arrivo del 2024, poi, si entrerà nel vivo delle trattative più pesanti: ottimismo per Lautaro Martinez, che dovrebbe ampiamente abbattere l’attuale tetto da 6 milioni, e volontà di blindare anche Barella (nuovo ingaggio da 6 milioni netti?). Entrambi in scadenza nel 2026, si punta a raggiungere un nuovo accordo almeno fino al 2028. Una mossa forte anche per tenere alto il muro della valutazione in caso di richieste dal mercato.