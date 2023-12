L’agente di Mkhitaryan preannuncia il rinnovo: “E su Samardzic…”

Quasi insostituibile per Simone Inzaghi, alla soglia dei 35 anni Henrikh Mkhitaryan continua a vedersi nel grande calcio e dopo aver respinto le sirene dall’Arabia Saudita si avvicina a grandi passi al rinnovo con l’Inter. Un’ulteriore conferma in questo senso arriva dalla sua agente, la manager Rafaela Pimenta, che ai microfoni di Calciomercato.it ha raccontato: “Ero con lui domenica 19 novembre. Abbiamo mangiato un po’ di prosciutto e una piccola mozzarella. È un calciatore di grande serenità e maturità. Gioca per passione, con cuore. Il rinnovo con l’Inter? La voglia di tutti c’è. Adesso i dettagli vengono affrontati come meritano”.

La stessa manager, poi, è tornata anche sul caso dell’estate che l’ha vista protagonista nella trattativa, poi saltata, per l’arrivo in nerazzurro di Lazar Samardzic. “Se richiama papà Samardzic risponde o attacca?“ le viene chiesto. “Attacco” la risposta secca con tanto di risata.

L’opinione di Passione Inter

Pensare a un’Inter senza Mkhitaryan oggi è complicato. L’armeno è attualmente è fondamentale per Inzaghi. Chiaro che, vista l’età, il prossimo anno la sua centralità potrebbe essere ridimensionata. Al tempo stesso, però, l’armeno potrebbe comunque rimanere una risorsa preziosa, soprattutto in termini di leadership e carisma in squadra.