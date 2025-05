Migliori in Europa per ruolo: tanti dell’Inter in top 5

Il grandioso cammino in Champions League dell’Inter ha portato a grandi applausi da tutta Europa e ha permesso ai nerazzurri di andarsi a giocare la finale contro il PSG il prossimo 31 maggio. Dall’estero si stanno accorgendo tutti del valore della rosa di Simone Inzaghi e c’è grande considerazione per molti giocatori.

Lo si evince anche dall’ultima classifica proposta dam portale internazionale Score90 che ha pubblicato una top 5 dei migliori giocatori in Europa per ciascuna posizione in campo e in tante graduatorie sono presenti diversi giocatori dell’Inter, a testimonianza della bontà della stagione della squadra di Simone Inzaghi.

Ecco i giocatori nerazzurri menzionati e la loro posizione in classifica: Sommer (5° portiere), Bastoni (1° difensore centrale), Dumfries (4° terzino destro), Dimarco (4° terzino sinistro), Barella (3° centrocampista centrale), Thuram (3° attaccante). Lascia un po’ di dubbi l’assenza di un Lautaro Martinez, strepitoso quest’anno in Champions League.