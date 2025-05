Corsa Scudetto: quante volte c’è stato il sorpasso all’ultimo turno

Domani sera tutti gli occhi degli appassionati di calcio italiani saranno puntati sulla sfida a distanza tra Inter e Napoli che si giocano lo Scudetto nell’ultimo turno di campionato. I nerazzurri devono vincere a Como e sperare mentre gli azzurri avranno il destino nelle loro mani potendo vantare un punto in più in classifica.

La Gazzetta dello Sport ha analizzato quanto volte nella storia della Serie A sia arrivato un ribaltone in ottica Scudetto con un sorpasso proprio all’ultima giornata. In oltre 100 anni di storia del campionato italiano è successo appena 4 volte e l’Inter ora vuole sperare di poter essere la quinta squadra a farcela.

La prima volta risale al 1967 con l’Inter che si fece superare dalla Juventus. Gli stessi bianconeri beffarono poi il Milan nel 1973. Nel 2000 però la Juve perse lo Scudetto all’ultimo turno per il sorpasso della Lazio, la stessa squadra biancoceleste che poi nel celebre 2002 fermò l’Inter in una data tristemente nota per i tifosi nerazzurri.