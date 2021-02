LIVE – Milan-Inter, Conte: “Siamo vicini alla famiglia Bellugi, il Derby si deve vincere”

Cresce l’attesa per il derby di Milano, in programma domani pomeriggio a San Siro alle ore 15. L’Inter di Antonio Conte, dopo aver superato il Milan in classifica nell’ultimo turno di campionato, cerca la prima fuga del campionato. Il tecnico nerazzurro presenta la partita rispondendo alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa della vigilia. Su Passione Inter vi riporteremo la diretta testuale con le parole del mister.

BELLUGI – “Una triste notizia. Dispiace veramente a tutti e ci uniamo al dolore della famiglia”.

DERBY PIU’ IMPORTANTE – “Innanzitutto mi aspetto un Derby diverso ai Derby degli anni passati perché riguarda l’alta classifica. Sono due squadra che sono prima e seconda. E’ una bella soddisfazione per Milano. Il Derby lo devi vincere per un discorso di campanilismo e di classifica”.

