SONDAGGIO – La top 11 del Derby di Milano: scegli la formazione ideale con i giocatori di Inter e Milan

Da Lukaku ad Ibrahimovic, passando per la super sfida delle fasce tra Hakimi ed Hernandez. Alle 15:00 di domani andrà in scena il Derby di Milano numero 228, il terzo di questa stagione dopo l’andata in campionato ed i quarti di finale di Coppa Italia.

Le stelle saranno tante, la posta in palio – come in tutti i derby tra Inter e Milan – è altissima, in un match d’alta classifica che in questo momento del campionato a Milano non si respirava da tanto. Antonio Conte ha recuperato anche Arturo Vidal, mentre Stefano Pioli perde Bennacer e Mandzukic.

In vista dunque del Derby di Milano di oggi, noi di Passioneinter.com vi chiediamo di compilare la vostra Top 11 delle due squadre. Scorrendo le prossime pagine infatti potrete votare i giocatori che comporranno la formazione (3-5-2) ideale non tenendo conto degli attuali indisponibili.

