Primavera 1 TIM – Inter-Juventus termina 0-0: Rovida para un rigore

Nell’11a giornata del campionato Primavera 1 TIM l’Inter di Armando Madonna pareggia per 0-0 contro la Juventus di Andrea Bonatti. Nonostante il risultato, le occasioni ci sono state, sia da una parte che dall’altra. In casa Inter Satriano e Fonseca colpiscono la traversa, così come Cerri per gli avversari. Nel finale è arrivato un clamoroso gol fallito da Akhalaia e Bonfanti, ma soprattutto il rigore parato da Rovida, che ha preso il posto di Stankovic tra i pali interisti. L’azzurro è stato bravo a neutralizzare, dagli 11 metri, la conclusione di Sekulov.

Da segnalare, infine, anche un gol annullato per fuorigioco a Satriano al termine del primo tempo. Nonostante le numerose occasioni reciproche, però, la gara è terminata a reti bianche e le squadre si sono suddivise la posta in palio: 0-0.

