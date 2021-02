Sky – Milan-Inter, nerazzurri con il lutto al braccio per la scomparsa di Bellugi

E’ una giornata triste per l’Inter, per i tifosi, e per tutto il mondo nerazzurro. A 71 anni è scomparso l’ex giocatore interista Mauro Bellugi, che la società ha voluto ricordare con un tweet sul proprio account social.

Il ricordo di Bellugi però non si ferma qui. Domani alle 15:00 a San Siro infatti si giocherà il Derby di Milano tra Milan ed Inter, un match che potrebbe risultare decisivo per il futuro del campionato. Per l’occasione – riporta la redazione di Sky Sport – i calciatori nerazzurri indosseranno la fascia di lutto al braccio e prima del fischio d’inizio del Sig. Doveri sarà osservato anche un minuto di raccoglimento.

