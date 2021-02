Inter in ritiro ad Appiano, Vidal recuperato al 100%. A parte solo Sensi: i tempi di recupero

A partire da questa sera l’Inter sarà in ritiro ad Appiano per trovare la giusta concentrazione, in vista della sfida di domani pomeriggio contro il Milan.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Conte potrà regolarmente contare anche su Arturo Vidal, tornato a lavorare pienamente col gruppo: l’ex Barcellona sarà convocato, ma partirà dalla panchina.

Eriksen, dopo gli ottimi segnali mostrati nelle ultime uscite, partirà titolare a centrocampo. Conte avrà a disposizione tutto il gruppo, fatta eccezione per Sensi che, a causa di un affaticamento, lavorerà a parte per qualche giorno.

