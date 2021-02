Milan-Inter, Conte (Inter TV): “La miglior partita di Eriksen. Le prossime due partite diranno molto”

Un gol nei primi cinque minuti, poi il raddoppio nel momento migliore del Milan. L’Inter stravince il Derby per 3-0 colpendo l’avversario negli istanti decisivi della partita ed allunga a +4 in classifica proprio sui cugini.

Al termine del match Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Inter TV: “Un finale così? Sicuramente mi aspettavo una partita difficile contro un avversario forte come il Milan, complimenti ai nostri avversarsi per l’ottimo lavoro. Sono contento per i miei calciatori. Il lavoro paga, partita preparata con la giusta attenzione. Sono contento per la soddisfazione per i nostri tifosi, con un’accoglienza da brividi. Ci hanno messo una pressione positiva. Gli dedichiamo la vittoria. La dedico anche a noi perché è una vittoria da alta classifica, aver vinto ci dà più autostima. Le prossime due gare daranno veramente il segnale del livello di maturità della squadra”.

ERIKSEN – “La migliore gara che ha giocato oggi. Ha fatto quello che gli chiedevo. E’ stato bravo in entrambe le fasi, può fare ancora di più. Siamo riusciti a trovare la quadra e mi riempie di orgoglio e soddisfazione, abbiamo un’altra freccia. Così come Perisic. E’ tornato a Milano e si è messo a disposizione per questo ruolo, è uno specialista: lui non lo sapeva”.

SFURIATA MILAN SECONDO TEMPO – “E’ l’aspetto più positivo. La squadra riconosce i momenti della gara. Nel primo tempo potevamo fare qualche gol in più. Poi loro sono ripartiti forti, è stato bravo Samir. Abbiamo sbandato per 5 minuti, poi abbiamo ripreso le redini del match in mano e consolidato la vittoria”.

LAVORO DI UN ANNO E MEZZO, COSA MANCA? – “Mancano ancora 15 partite, devono essere 15 finali. Le prossime due contro Genoa e Parma ci faranno capire se questa squadra ha fatto uno step importante. Il Genoa da quando è arrivato Ballardini fa cose importanti, il Parma non merita di essere lì in basso in classifica. Diranno tanto. Poi ne riparleremo dopo queste due”.

IL PRESIDENTE ZHANG ESULTA SUI SOCIAL>>>

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi