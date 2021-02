Milan-Inter 0-3, Salvini ironizza sui social: “Onore ai vincitori, mi spremo 3 arance”

Vittoria netta quella dell’Inter nel derby contro il Milan, con un 3-0 firmato LuLa che lascia poco spazio alle recriminazioni. Adesso i nerazzurri sono a +4 dal secondo posto, una distanza non di sicurezza ma abbastanza per respirare, ma la concentrazione deve essere sempre altissima, e non bisogna incappare in scivoloni nelle prossime partite con Genoa e Parma, come ammesso dal tecnico Antonio Conte. La sconfitta netta nel derby la ha ammessa anche il leader della Lega Matteo Salvini, che al termine del match ha ironizzato così sui social: “Avendo finito le pere, mi spremo 1, 2, 3 arance… Quando perdi contro qualcuno di più forte, non ci sono scuse: onore ai vincitori. Ora si torna a lavorare coi tecnici della Lega per arrivare alla rottamazione delle cartelle esattoriali.”

