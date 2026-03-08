8 Marzo 2026
Milan-Inter, formazioni UFFICIALI: attacco stravolto per Chivu
Le formazioni ufficiali di Milan-Inter
Allo stadio Meazza in San Siro tutto è pronto per Milan-Inter, una partita che può valere un intero campionato, e anche lo scudetto. Pesano tra i nerazzurri le assenze di Lautaro Martinez e Marcus Thuram in attacco, mentre Hakan Calhanoglu parte dalla panchina. Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Allegri e Chivu.
8 Marzo 2026 – 20:45
Stadio San Siro
Milan 3-5-2
Formazione16 – Maignan 23 – Tomori 5 – De Winter 31 – Pavlovic 56 – Saelemaekers 19 – Fofana 14 – Modric 12 – Rabiot 2 – Estupinan 11 – Pulisic 10 – Leao Massimiliano Allegri
Panchina
1 Terracciano, 96 Torriani, 4 Ricci, 9 Füllkrug, 18 Nkunku, 24 Athekame, 27 Odogu, 30 Jashari, 33 Bartesaghi.
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Loftus-Cheek, Gabbia, Gimenez
diffidati
Saelemaekers, Fofana, Athekame, Rabiot.
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 31 – Bisseck 25 – Akanji 95 – Bastoni 11 – Luis Henrique 23 – Barella 7 – Zielinski 22 – Mkhitaryan 32 – Dimarco 14 – Bonny 94 – Esposito Cristian Chivu
Panchina
12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 8 Sucic, 10 Lautaro, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 53 Lavelli.
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Lautaro Martinez, Thuram
diffidati
Nessuno
Arbitro: Daniele Doveri
Assistenti: Baccini-Berti
Quarto Uomo: Marchetti
Var: Abisso – AVAR: Di Bello