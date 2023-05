Milan-Inter, la gara degli ex: i nerazzurri ne hanno quattro

Nella storia di Inter e Milan ci sono state tanti trasferimenti che hanno portato i giocatori a cambiare la sponda del Naviglio. L’ultimo, più famoso e discusso, è quello di Hakan Calhanoglu, passato in nerazzurro, a parametro zero, nell’estate 2021.

: Premi il pulsanteper attivarne le funzionalità

Ma ci sono anche tanti giocatori che nel corso della loro carriera hanno vestito entrambe le maglie. L’Inter, ad esempio, ne ha 3 in rosa al momento attuale. E due di questi saranno titolarissimi nella doppia sfida di Champions League: si stratta di Matteo Darmian e Francesco Acerbi. In panchina, invece, ci sarà Raoul Bellanova, cresciuto nelle giovanili rossonere.

Anche il Milan presenta alcuni ex, sebbene meno dei nerazzurri. Il più famoso è Zlatan Ibrahimovic, all’Inter dal 2006 al 2009, che però non sarà disponibile, dal momento che è escluso dalla lista Champions. L’altro non è un giocatore, ma è proprio l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, sulla panchina dell’Inter per uno sorcio della stagione 2016/2017.