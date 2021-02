Milan-Inter, Hakimi (Dazn): “Il derby è sempre speciale. Ci saranno duelli, come quello con Theo Hernandez”

Manca sempre meno al Derby di Milano. Il match – in programma alle 15:00 a San Siro in diretta su Dazn – può significare molto per il campionato ed il cammino sia dell’Inter che del Milan. I nerazzurri di Antonio Conte hanno sorpassato proprio i cugini in testa alla classifica la scorsa giornata e vogliono allungare.

Poco prima del fischio d’inizio ai microfoni di Dazn ha parlato Hakimi: “Sappiamo che è una partita importante, sia perché è un derby e sia per la situazione in campionato. Ci saranno molti duelli, come quello con Theo Hernandez. Siamo grandi amici, anche se non ci siamo confrontati in questa settimana: ci penserà il campo. Sarà un duello da godersi e speriamo di vincere”.

