Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Prime Video e Sky Sport per commentare il grande dell’Inter sul Milan nell’andata delle semifinali di Champions League.

Queste le sue parole:

PRIME VIDEO

“Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto un primo tempo straordinario, avremmo potuto anche segnare più di due gol. Sappiamo di essere in vantaggio, che giocheremo in casa tra sei giorni, ma non è il primo doppio confronto che affrontiamo in Europa e servirà un grandissimo sforzo per realizzare un sogno. Avevo chiesto ieri cuore e testa, tutti hanno dato grandissime risposte ed è solo così che si possono fare prestazioni del genere”.

“Ora è giusto essere felici ma siamo consapevoli che manca ancora un pezzo. Tra 72 ore avremo un’altra sfida importante col Sassuolo per il campionato, queste gare portano via tante energie e dovremo valutare qualche giocatore che è uscito acciaccato, ma ci prepareremo al meglio come sempre”.

SKY SPORT

“Col Benfica avevamo il vantaggio anche lì e siamo stati bravi a non gestire e giocare la nostra partita. Così dovremo fare nella partita di ritorno, contro una squadra di qualità, che conosciamo e che anche lei vorrà strappare il pass per la finale”.

“Come lavora questo gruppo quotidianamente. Stiamo avendo grandissima continuità nonostante un calendario folle, però siamo l’Inter, dobbiamo abituarci. La finale di Coppa Italia l’abbiamo raggiunta, e ora siamo a 90′ + recupero da un sogno che potrebbe diventare realtà”.