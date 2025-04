Milan-Inter, Marotta: “Non parlo di Triplete”

Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Mediaset a pochi minuti dal calcio d’inizio di Milan-Inter, derby valido per l‘andata delle semifinali di Coppa Italia. Il presidente ha commentato l’imminente impegno dei nerazzurri.

Milan-Inter, le parole di Beppe Marotta

“Non parlo di Triplete. L’obiettivo era essere presenti a queste tre competizioni ora. Stasera è la prima parte per essere finalisti e vogliamo essere protagonisti”.

“La risposta a Sala? Il mio scetticismo non era al progetto di San Siro, ma era riferito a un deficit dei nostri club di Serie A, dove sono stati costruiti solo 2 stadi negli ultimi 10 anni. Non volevo urtare il lavoro del sindaco. Le parole sul vincere lo Scudetto? Noi non vogliamo vincere solo il campionato”.

“Io vorrei imboccare tutte e tre le strade, questa è la storia del nostro club. Non escluderei nessuna competizione a discapito di un’altra. Ringrazio tutti per la nostra cultura e i nostri valori, che sono il motivo per il quale siamo qua”.

“Io credo che tutti gli addetti ai lavori stanno valutando che tipo di rosa impostare. Noi abbiamo il fair play e poi c’è un calendario con più partite e l’intensità oggi è più alta. Così sono aumentati gli infortuni e il fisico non può reggere. Dobbiamo lavorare tutti per creare un calendario più abbordabile. Oggi gli scontri sono maggiori rispetto al passato, il calcio è più veloce e dinamico, e si può immaginare a rose più lunghe rispetto al presente. Per i club di vertice gli impegni sono tanti e ci sono anche le nazionali”.

“Paratici ds del Milan? Nessun effetto. Non so cosa farà il Milan, decideranno loro al meglio. Non sono situazioni che mi riguardano”.