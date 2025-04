Febbre prima di Milan-Inter, KO un titolare

Nuovo forfait a pochi minuti dal calcio d’inizio di Milan-Inter, derby di andata delle semifinali di Coppa Italia. Simone Inzaghi è costretto a fare i conti con diverse assenze per la gara di San Siro, ma anche Segio Conceicao dovrà fare a meno di un suo titolare per un problema dell’ultimo minuto.

Come riportato da Mediaset nel pre-partita, Yunus Musah non potrà scendere in campo per via di un attacco febbrile. Il centrocampista statunitense non sarà nemmeno in panchina.