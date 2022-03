Milan-Inter, le pagelle live per la sfida d’andata di Coppa Italia

I voti dei calciatori nerazzurri

Pietro Magnani

HANDANOVIC 6 - Sbaglia il passaggio a Brozovic marcato, si redime parzialmente rientrando nei pali e parando il tiro quasi a botta sicura dei rossoneri. Buona un'uscita un po' pericolosa ma efficace su Giroud.

SKRINIAR 5,5 - Hernandez entra dalla sua parte con facilità estrema nell'occasione da goal fallita dal francese. Sembra soffrire più rispetto al campionato le fiammate in velocità di Leao e obbliga per il suo movimento sbagliato Brozovic a prendersi un giallo.

DE VRIJ 5,5 - Ancora in affanno, Hernandez lo irride nell'involarsi a rete, caso vuole che poi però sbagli un goal quasi fatto. Dà l'impressione di non essere più sicuro come un tempo, spesso è fuori posizione.

BASTONI 6 - Come tutta la retroguardia dell'Inter fa fatica a proporsi in avanti, il Milan corre molto di più e pare più concentrato. Il primo tiro in porta dell'Inter è il suo, ad ennesima riprova delle difficoltà della difesa nerazzurra.

DUMFRIES 6 - Accende il duello con Hernandez ma l'Inter parte male, contratta, e il Milan è ben chiuso: non ha gli spazi che gli servono per accendersi. Molto bravo però ad aiutare Skriniar in difesa.

BARELLA 5,5 - Come tutta l'Inter sembra contratto e impaurito, non riesce a regalare le sue classiche fiammate. Sui palloni contesi perde sempre i duelli.

BRZOVOVIC 5,5 - Fatica parecchio per il pressing asfissiante dei rossoneri su di lui, regala una palla pericolosissima al Milan con la complicità di Handanovic. Fa però una grande chiusura su una ripartenza di Leao. Costretto poi ad abbattere Leao in contropiede, è in difficoltà costante.

CALHANOGLU 6 - Parte carico come sempre contro il Milan e serve subito una palla illuminante per Dzeko, non sfruttata. Sfortunato su una conclusione interessante da dentro l'area che gli esce strozzata. Le poche volte in cui l'Inter è pericolosa le azioni nascono dai suoi piedi.

PERISIC 5,5 - Poco cercato, l'Inter attacca quasi solo a destra. Anche lui però non fa molto per smarcarsi e sembra vivacchiare in avvio di partita. Alla prima fiammata regala subito un cross pericoloso, ma viene limitato alla grande da un sorprendente Florenzi.

LAUTARO 5 - Parte piuttosto evanescente e rischia con un passaggio orizzontale nella sua trequarti. Regala una buona sponda a Calhanoglu.

DZEKO 5 - Si fa vedere molto ma è parecchio impreciso sulle sponde e sui passaggi, anche sui più semplici. Anche negli scontri fisici sembra quasi molle, svogliato: uno come lui non può perdere certi scontri fisici con tanta facilità.