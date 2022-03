Milan-Inter, Marotta: “Fair Play Finanziario? I tifosi possono stare tranquilli. Crediamo in Lautaro”

Le parole di Marotta

" Juventus per lo Scudetto? Noi vogliamo esserci, ce la giocheremo fino alla fine. Le prime 5 sono le candidate per vincerlo. Penso che sia ordinario per la Juventus lottare lo Scudetto, è straordinario pensare non lo faccia".

"Lautaro è un ragazzo e deve vivere questi periodi altalenanti tra il far gol e non farli. Per un attaccante fare gol è importante, se non lo fai vai in apprensione. Deve stare tranquillo, è un giocatore importante, l’Inter ci crede e deve ritrovare la via del gol"