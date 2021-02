Paolillo scalda il derby: “Sarà una gara alla pari. Vi spiego l’arma vincente di questa Inter”

Mancano meno di 24 ore al derby di Milano. Milan-Inter si giocherà alle ore 15 e sarà una gara molto importante dal punto di vista della classifica. I nerazzurri nell’ultima giornata hanno superato i rivali e ora i tre punti possono dire tanto anche in ottica Scudetto. Ernesto Paolillo ha parlato della gara di domani, raggiunto dai microfoni di Tuttomercatoweb.com.

GARA EQUILIBRATA – “Sarà una partita ad armi pari. Il Milan ha una buona squadra, a prescindere dall’ultimo passo falso in campionato contro lo Spezia. Reagiranno per tentare il controsorpasso e sarà certamente un derby equilibrato”.

INTER IN FORMA – “Sono fiducioso della condizione dei nerazzurri. Il Milan dovrà attaccare e loro possono sfruttare questo fattore. Quando l’avversario concede spazi, come accaduto contro la Lazio, la squadra di Conte può far male”.

